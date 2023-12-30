«Селтик» оказался сильнее «Рейнджерс» в знаменитом дерби

В субботу вечером в рамках 21 тура чемпионата Шотландии встречались два сильнейших клуба первенства – «Селтик» и «Рейнджерс». Победу в поединке, что прошёл на «Селтик Парке» в Глазго, одержали хозяева – 2:1.

Счёт дерби на 25-й минуте открыл игрок «Селтика» Паулу Бернрду. В начале второго тайма на 47-й минуте удвоил преимущество «кельтов» Кего Фурухаси. «Голом престижа» на два гола «Селтика» ответил почти в самом конце матча Джеймс Тавернье.

После победы «Селтику» удалось увеличить отрыв от «Рейнджерс» в турнирной таблице на восемь очков. У клуба 51 балл, у «рейнджеров» - 43, правда, две игры в запасе. Действующим чемпионом Шотландии является «Селтик».