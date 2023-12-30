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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» оказался сильнее «Рейнджерс» в знаменитом дерби

30 Декабря 2023 • 18:08 Комментировать
Селтик
2:1
Рейнджерс

В субботу вечером в рамках 21 тура чемпионата Шотландии встречались два сильнейших клуба первенства – «Селтик» и «Рейнджерс». Победу в поединке, что прошёл на «Селтик Парке» в Глазго, одержали хозяева – 2:1.

Счёт дерби на 25-й минуте открыл игрок «Селтика» Паулу Бернрду. В начале второго тайма на 47-й минуте удвоил преимущество «кельтов» Кего Фурухаси. «Голом престижа» на два гола «Селтика» ответил почти в самом конце матча Джеймс Тавернье.

После победы «Селтику» удалось увеличить отрыв от «Рейнджерс» в турнирной таблице на восемь очков. У клуба 51 балл, у «рейнджеров» - 43, правда, две игры в запасе. Действующим чемпионом Шотландии является «Селтик».

Протокол игры  
Селтик2:1Рейнджерс
(1:0) Бернарду Паулу25'  
(2:0) Фурухаси Кёго47'  
  88'Тавернье Джеймс (2:1)
Харт ДжоДжонстон Алистер  17'Уэлш Стивен 35' (Навроцкий Майк ( 35'  87') Скэйлз ЛиамТэйлор ГрэгО'Райли Мэттью  40'Макгрегор Каллум  85'Бернарду Паулу  26' 71' (Тернбулл Дэвид ( 71'  80') Маэда Дайдзэн 83' (Абада Лиэль ( 83') Фурухаси Кёго 82' (О Хен-Гю ( 82'  90') Пальма Луис 83' (Джонстон Майкл ( 83')
Запасные: Ралстон ЭнтониЧжун Ян ХёнХатате РеоБэйн Скотт
Батлэнд ДжекТавернье ДжеймсГолдсон Коннор  90'Балогун Леон  71'Йылмаз РыдванЛандстрем Джон 77' (Сауттар Джон ( 77'  90') Стерлинг Дюжон  59'Кантуэлл Тодд 69' (Дауэлл Киран ( 69') МакКосленд РоссДессерс СирильСима Абдалла 70' (Райт Скотт ( 70')
Запасные: Сифуэнтес ХосеМаккрори РоббиМатондо РаббиЛаммерс СэмДивайн АдамКинг Леон
30 декабря. Стадион "Селтик Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Рейнджерс

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Сегодня, 30 Декабря
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Актуальная ставка и прогноз на матч Селтик – Рейнджерс чемпионата Шотландии – 30 декабря 2023
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