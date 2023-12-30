«Селтик» оказался сильнее «Рейнджерс» в знаменитом дерби

В субботу вечером в рамках 21 тура чемпионата Шотландии встречались два сильнейших клуба первенства – «Селтик» и «Рейнджерс». Победу в поединке, что прошёл на «Селтик Парке» в Глазго, одержали хозяева – 2:1.
Счёт дерби на 25-й минуте открыл игрок «Селтика» Паулу Бернрду. В начале второго тайма на 47-й минуте удвоил преимущество «кельтов» Кего Фурухаси. «Голом престижа» на два гола «Селтика» ответил почти в самом конце матча Джеймс Тавернье.
После победы «Селтику» удалось увеличить отрыв от «Рейнджерс» в турнирной таблице на восемь очков. У клуба 51 балл, у «рейнджеров» - 43, правда, две игры в запасе. Действующим чемпионом Шотландии является «Селтик».
Протокол игры
|(1:0) Бернарду Паулу25'
|(2:0) Фурухаси Кёго47'
|88'Тавернье Джеймс (2:1)
Харт Джо•Джонстон Алистер• 17'Уэлш Стивен35' (Навроцкий Майк (35') • 87'Скэйлз Лиам•Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью• 40'Макгрегор Каллум• 85'Бернарду Паулу 26'71' (Тернбулл Дэвид (71') • 80'Маэда Дайдзэн83' (Абада Лиэль (83') •Фурухаси Кёго82' (О Хен-Гю (82') • 90'Пальма Луис83' (Джонстон Майкл (83')
Запасные: Ралстон Энтони•Чжун Ян Хён•Хатате Рео•Бэйн Скотт
Батлэнд Джек•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор• 90'Балогун Леон• 71'Йылмаз Рыдван•Ландстрем Джон77' (Сауттар Джон (77') • 90'Стерлинг Дюжон• 59'Кантуэлл Тодд69' (Дауэлл Киран (69') •МакКосленд Росс•Дессерс Сириль•Сима Абдалла70' (Райт Скотт (70')
30 декабря. Стадион "Селтик Парк".
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