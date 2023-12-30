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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​«Молчание - сила»: «Хиберниан» проигнорировал злейших противников из «Хартса»

30 Декабря 2023 • 16:54 Комментировать

В Шотландии не так и много городов, а потому в каждом из них, как правило, не один, а как минимум два клуба. А это значит, что многие матчи имеют статус дерби - в том числе игра «Хиберниана» против «Хартса». Последний такой матч в рамках чемпионата состоялся в среду и «Хартс» вышел вперед в драматических обстоятельствах - на 93-й минуте.

Пресс-служба «Хиберниана», сообщая об этом, даже не стала упоминать название конкурента - просто написала, что «гости вышли вперед». Тот случай, когда молчание говорит больше, чем слова!

Сейчас «Хиберниан» занимает шестое место в турнирной таблице высшей лиги шотландского чемпионата, «Хартс» - третье.  


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Хартс Хиберниан
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