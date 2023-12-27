Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​В Шотландии перенесли матч «Рейнджерс» - «Росс Каунти» - известна причина официально

27 Декабря 2023 • 16:44 Комментировать
Рейнджерс
0:0
Росс Каунти
отменен

Матч чемпионата Шотландии «Рейнджерс» - «Росс Каунти» был перенесён. Об этом информирует пресс-служба клуба из Глазго.

«Несмотря на то, что игровое поле стадиона «Айброкс» находится в хорошем состоянии и готово к проведению матча, из-за неблагоприятных погодных условий на трассе А9 наши гости не смогли добраться до Глазго», - говорится в сообщении «Рейнджерса».

Когда матч «Рейнджерс» - «Росс Каунти» будет сыгран, станет известно позже.

На текущий момент «Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. От «Селтика» команда отстаёт на пять очков, проведя на два матча меньше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Росс Каунти Рейнджерс

Новости по матчу

26 Декабря
13:46
Ставка и прогноз на матч Рейнджерс – Росс Каунти чемпионата Шотландии – 27 декабря 2023
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии на сайте
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
27.12.23 в 22:45
Ливингстон Ливингстон
Сент-Джонстон Сент-Джонстон
2.44 3.40 2.75
Видео
27.12.23 в 22:45
Абердин Абердин
Мазеруэлл Мазеруэлл
1.75 3.75 4.30
Видео
27.12.23 в 22:45
Сент-Миррен Сент-Миррен
Килмарнок Килмарнок
2.49 3.50 2.60
Видео
27.12.23 в 23:00
Хиберниан Хиберниан
Хартс Хартс
2.30 3.50 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
16:44 · Шотландия
​В Шотландии перенесли матч «Рейнджерс» - «Росс Каунти» - известна причина официально
26 Декабря
12:41 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется полузащитником «Селтика»
17 Декабря
20:21 · Шотландия
«Рейнджерс» впервые за 13 лет выиграл Кубок лиги
29 Ноября
19:57 · Англия. Премьер-лига
​Тирни решил, где хочет играть
28 Ноября
22:54 · Шотландия
Шотландия потеряла уже два из трёх клубов в еврокубках
22:48 · Шотландия
«Селтик» второй сезон подряд замыкает свою группу в Лиге чемпионов
21:06 · Шотландия
«Селтик» покинет еврокубки, если не выиграет у «Лацио»
30 Октября
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» нацелился на звезду «Селтика» слухи
15 Октября
14:25 · Англия. Чемпионшип
​Руни задумал подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед»
14:00 · Шотландия
Экс-тренер «Монако» Клеман возглавил «Рейнджерс» официально
07 Октября
09:11 · Шотландия
Лэмпард ответил на предложение «Рейнджерс»
06 Октября
23:12 · Шотландия
Лэмпард провёл переговоры с «Рейнджерс»
03 Октября
20:47 · Шотландия
Поттер отклонил предложение «Рейнджерс»
15:49 · Шотландия
​Лэмпард может возглавить команду в Шотландии
02 Октября
14:45 · Шотландия
​Экс-тренер «Челси» Поттер может получить работу в Шотландии
Все новости
Рекомендуем