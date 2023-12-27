Матч чемпионата Шотландии «Рейнджерс» - «Росс Каунти» был перенесён. Об этом информирует пресс-служба клуба из Глазго.

«Несмотря на то, что игровое поле стадиона «Айброкс» находится в хорошем состоянии и готово к проведению матча, из-за неблагоприятных погодных условий на трассе А9 наши гости не смогли добраться до Глазго», - говорится в сообщении «Рейнджерса».

Когда матч «Рейнджерс» - «Росс Каунти» будет сыгран, станет известно позже.

На текущий момент «Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. От «Селтика» команда отстаёт на пять очков, проведя на два матча меньше.