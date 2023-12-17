«Рейнджерс» впервые за 13 лет выиграл Кубок лиги

В воскресенье состоялся финальный матч Кубка шотландской лиги. В битве за трофей «Рейнджерс» обыграл «Абердин» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Джеймс Тавернье, который отличился на 76-й минуте поединка.
«Рейнджерс» выиграл Кубок шотландской лиги впервые с сезона 2010/2011 и 28-й раз в своей истории – это рекорд турнира. Второй командой по количеству побед в этом турнире является «Селтик» (18 трофеев).
Протокол игры
|(1:0) Тавернье Джеймс76'
Батлэнд Джек•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Балогун Леон• 90'Баришич Борна• 90'Сима Абдалла•Ландстрем Джон• 40'Кантуэлл Тодд82' (Руф Кемар (82') •Стерлинг Дюжон•МакКосленд Росс74' (Райт Скотт (74') • 90'Дессерс Сириль82' (Ламмерс Сэм (82')
Келле Роос•Гартенманн Стефан•Рубежич Слободан• 90'Йенсен Ричард80' (Моррис Шейден (80') •Девлин Никки•Хейз Джонатан66' (МакГэрри Джеймс (66') •Кларксон Лейтон• 63'Шинни Грэм• 88'Миовски Боян• 90'Макграт Джейми 52'70' (Полвара Данте (70') •Соклер Эстер 40'65' (Дук (65')
17 декабря. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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