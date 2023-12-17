«Рейнджерс» впервые за 13 лет выиграл Кубок лиги

В воскресенье состоялся финальный матч Кубка шотландской лиги. В битве за трофей «Рейнджерс» обыграл «Абердин» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Джеймс Тавернье, который отличился на 76-й минуте поединка.

«Рейнджерс» выиграл Кубок шотландской лиги впервые с сезона 2010/2011 и 28-й раз в своей истории – это рекорд турнира. Второй командой по количеству побед в этом турнире является «Селтик» (18 трофеев).