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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Рейнджерс» впервые за 13 лет выиграл Кубок лиги

17 Декабря 2023 • 20:21 Комментировать
Рейнджерс
1:0
Абердин

В воскресенье состоялся финальный матч Кубка шотландской лиги. В битве за трофей «Рейнджерс» обыграл «Абердин» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Джеймс Тавернье, который отличился на 76-й минуте поединка.

«Рейнджерс» выиграл Кубок шотландской лиги впервые с сезона 2010/2011 и 28-й раз в своей истории – это рекорд турнира. Второй командой по количеству побед в этом турнире является «Селтик» (18 трофеев). 

Протокол игры  
Рейнджерс1:0Абердин
(1:0) Тавернье Джеймс76'  
Батлэнд ДжекТавернье ДжеймсГолдсон КоннорБалогун Леон  90'Баришич Борна  90'Сима АбдаллаЛандстрем Джон  40'Кантуэлл Тодд 82' (Руф Кемар ( 82') Стерлинг ДюжонМакКосленд Росс 74' (Райт Скотт ( 74'  90') Дессерс Сириль 82' (Ламмерс Сэм ( 82')
Запасные: Йылмаз РыдванСауттар ДжонМаккрори РоббиМатондо РаббиДауэлл КиранКинг Леон
Келле РоосГартенманн СтефанРубежич Слободан  90'Йенсен Ричард 80' (Моррис Шейден ( 80') Девлин НиккиХейз Джонатан 66' (МакГэрри Джеймс ( 66') Кларксон Лейтон  63'Шинни Грэм  88'Миовски Боян  90'Макграт Джейми  52' 70' (Полвара Данте ( 70') Соклер Эстер  40' 65' (Дук ( 65')
Запасные: Милн ДжекДанкан РайанМакдональд АнгусБаррон КоннорДуган Росс
17 декабря. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рейнджерс

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