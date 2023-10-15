Шотландский «Рейнджерс» объявил о назначении Филиппа Клемана на должность главного тренера команды. 49-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Предыдущим местом работы Клемана был «Монако». Из клуба Лиги 1 бельгийский тренер ушёл по завершению сезона 2022/2023, когда команда с Александром Головиным в составе не смогла пробиться в еврокубки.

Стоит сказать, что в последнее время с «Рейнджерсом» слухи связывали таких известных специалистов, как Фрэнк Лэмпард и Грэм Поттер.