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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Экс-тренер «Монако» Клеман возглавил «Рейнджерс» официально

15 Октября 2023 • 14:00 Комментировать

Шотландский «Рейнджерс» объявил о назначении Филиппа Клемана на должность главного тренера команды. 49-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Предыдущим местом работы Клемана был «Монако». Из клуба Лиги 1 бельгийский тренер ушёл по завершению сезона 2022/2023, когда команда с Александром Головиным в составе не смогла пробиться в еврокубки.

Стоит сказать, что в последнее время с «Рейнджерсом» слухи связывали таких известных специалистов, как Фрэнк Лэмпард и Грэм Поттер.

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Евро-Футбол.Ру,
Филипп Клеман Рейнджерс
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