Лэмпард ответил на предложение «Рейнджерс»

Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард не возглавит шотландский «Глазго Рейнджерс», об этом рапортуют журналисты The Telegraph. Специалист принял решение отказаться от этой должности.

После отказа Лэмпарда основными кандидатами на пост главного тренера команды считаются Филипп Клеман и Кевин Маскат.

Напомним, что около недели назад с поста главного тренера шотландского коллектива был уволен Майкл Бин. После семи туров чемпионата страны команда набрала 12 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Рейнджерс» отстают от лидирующего «Селтика» на семь очков.