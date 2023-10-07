Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Лэмпард ответил на предложение «Рейнджерс»

07 Октября 2023 • 09:11 Комментировать

Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард не возглавит шотландский «Глазго Рейнджерс», об этом рапортуют журналисты The Telegraph. Специалист принял решение отказаться от этой должности.

После отказа Лэмпарда основными кандидатами на пост главного тренера команды считаются Филипп Клеман и Кевин Маскат.

Напомним, что около недели назад с поста главного тренера шотландского коллектива был уволен Майкл Бин. После семи туров чемпионата страны команда набрала 12 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Рейнджерс» отстают от лидирующего «Селтика» на семь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрэнк Лэмпард Рейнджерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 17:00
Хартс Хартс
Хиберниан Хиберниан
2.17 3.25 3.35
Видео
07.10.23 в 17:00
Данди Данди
Росс Каунти Росс Каунти
2.49 3.45 2.65
Видео
07.10.23 в 17:00
Селтик Селтик
Килмарнок Килмарнок
1.15 8.20 13.00
Видео
07.10.23 в 17:00
Ливингстон Ливингстон
Мазеруэлл Мазеруэлл
2.95 3.30 2.34
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
09:11 · Шотландия
Лэмпард ответил на предложение «Рейнджерс»
06 Октября
23:12 · Шотландия
Лэмпард провёл переговоры с «Рейнджерс»
03 Октября
20:47 · Шотландия
Поттер отклонил предложение «Рейнджерс»
15:49 · Шотландия
​Лэмпард может возглавить команду в Шотландии
02 Октября
14:45 · Шотландия
​Экс-тренер «Челси» Поттер может получить работу в Шотландии
01 Октября
23:01 · Шотландия
«Рейнджерс» отправил в отставку тренера официально
22:38 · Шотландия
«Рейнджерс» в скором времени объявит об увольнении Била
13 Сентября
18:51 · Шотландия
Поттер отказал «Рейнджерсу» слухи
09 Сентября
09:37 · Шотландия
Поттера хотят пригласить в «Рейнджерс»
04 Сентября
20:37 · Шотландия
Экс-бомбардир «Рейнджерс» Морелос перебрался в Бразилию официально
17:58 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой свободный агент мирового футбола
31 Августа
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Селтик» арендовал защитника «Ливерпуля» официально
11 Августа
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по вратарю «Рейнджерс»
06 Августа
13:13 · Испания. Ла Лига
Страфельт продолжит карьеру в «Сельте» - шведом интересовался «Спартак» слухи
04 Августа
13:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от Старфельта
Все новости
Рекомендуем