Лэмпард провёл переговоры с «Рейнджерс»

Рулевой Фрэнк Лэмпард обсудил потенциальное сотрудничество с руководством шотландского «Рейнджерс».

Клуб из Глазго остался без главного тренера 1 октября, когда было объявлено об отставке Майкла Била в связи с неудовлетворительными результатами команды. Одним из кандидатов на пост был назван Лэмпард, в настоящий момент не имеющий тренерской работы. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Мэтта Лоу, представители «Рейнджерс» провели предварительные переговоры с английским специалистом. Источник утверждает, что стороны не пришли к договорённости – судя по всему, Лэмпард не проявил большого интереса к предложенному проекту.