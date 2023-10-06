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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Лэмпард провёл переговоры с «Рейнджерс»

06 Октября 2023 • 23:12 Комментировать
Сент-Миррен
...
Рейнджерс
08.10 14:00

Рулевой Фрэнк Лэмпард обсудил потенциальное сотрудничество с руководством шотландского «Рейнджерс».

Клуб из Глазго остался без главного тренера 1 октября, когда было объявлено об отставке Майкла Била в связи с неудовлетворительными результатами команды. Одним из кандидатов на пост был назван Лэмпард, в настоящий момент не имеющий тренерской работы. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Мэтта Лоу, представители «Рейнджерс» провели предварительные переговоры с английским специалистом. Источник утверждает, что стороны не пришли к договорённости – судя по всему, Лэмпард не проявил большого интереса к предложенному проекту.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрэнк Лэмпард Рейнджерс
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