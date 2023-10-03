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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Поттер отклонил предложение «Рейнджерс»

03 Октября 2023 • 20:47 Комментировать
Сент-Миррен
...
Рейнджерс
08.10 14:00

Грэм Поттер не планирует занимать пост главного тренера шотландского «Рейнджерс».

Руководство клуба из Глазго считало экс-наставника «Челси» и «Брайтона» приоритетным вариантом на освободившуюся должность, однако специалист не горит желанием продолжать карьеру в Шотландии. Согласно сведениям 90min, «Рейнджерс» уже связывался с Поттером, но тот не проявил никакого интереса, ясно дав понять, что не будет претендовать на предлагаемую работу.

Напомним, что несколькими днями ранее «Рейнджерс» уволил Майкла Била. В настоящий момент «синие» занимают третью строчку в турнирной таблице шотландского Премьершипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Грэм Поттер Рейнджерс Майкл Бил
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