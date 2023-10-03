​Лэмпард может возглавить команду в Шотландии

Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Рейнджерса». Как сообщает The Telegraph, 45-летний специалист вошёл в список кандидатов и открыт к переговорам с шотландским клубом.

Лэмпард находится без работы уже несколько месяцев. По завершению сезона 2022/2023 он покинул «Челси», который во второй раз принял в начале апреля на временной основе.

Ранее появилась информация о том, что «Рейнджерс» может возглавить другой бывший тренер «Челси» - Грэм Поттер.

На текущий момент «Рейнджерс» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Шотландии. От лидирующего «Селтика» команда отстаёт на семь зачётных баллов.