​Экс-тренер «Челси» Поттер может получить работу в Шотландии

«Рейнджерс» ищет нового главного тренера после отставки Майкла Била. Как сообщает Football Insider, идеальным кандидатом шотландский клуб считает Грэма Поттера. В ближайшее время «Рейнджерс» будет пытаться пригласить 48-летнего специалиста.

Поттер находится без тренерской работы с апреля. Тогда его отправили в отставку из «Челси», где он отработал менее семи месяцев. Ранее Поттер на протяжении нескольких лет показывал хорошие результаты у руля «Брайтона».

На текущий момент «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.