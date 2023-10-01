Майкл Бил официально уволен с должности главного тренера шотландского «Рейнджерс».

Ранее стало известно, что скорая отставка английского специалиста практически неизбежна. Сведения подтвердились в кратчайшие сроки: теперь «Рейнджерс» объявил о расставании с Билом на своём официальном сайте. Причиной такого решения названы неудовлетворительные результаты команды на старте текущей кампании.

«Рейнджеры» занимают третью строчку в турнирной таблице шотландского Премьершипа с 12 набранными очками после семи туров, на пять баллов отставая от действующего чемпиона – «Селтика».