«Рейнджерс» в скором времени объявит об увольнении Била

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Майкл Бил будет отправлен в отставку.

Коллектив из Глазго неожиданно уступил в родных стенах «Абердину» в недавнем матче шотландского Премьершипа (1:3), что, судя по всему, окончательно подорвало доверие руководства клуба к нынешнему наставнику. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, всё указывает на то, что в ближайшее время 43-летний специалист будет уволен.

Майкл Бил работает в «Рейнджерс» с ноября 2022 года. Ранее он возглавлял английский «КПР», а также ассистировал Стивену Джеррарду в «Астон Вилле» и всё том же «Рейнджерс» из Глазго.