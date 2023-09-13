Экс-главный тренер «Челси» Грэм Поттер не станет новым наставником «Рейнджерса».

Как стало известно The Sun, шотландский клуб ведет активные поиски нового тренера в связи с неудачными результатами на старте сезона. Сообщается, что Поттер возглавлял шорт-лист «Рейнджерса», однако британский специалист отказался от предложения клуба, сказав, что не заинтересован в данном проекте.

Напомним, последним местом работы 48-летнего Поттера был лондонский «Челси», который он покинул в апреле 2023 года.

После четырех туров «Рейнджерс» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав всего шесть очков.