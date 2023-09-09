Поттера хотят пригласить в «Рейнджерс»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер имеет вариант трудоустройства в чемпионате Шотландии. Об этом стало известно журналистам Football Insider.

Согласно сведениям источника, в услугах 48-летнего специалиста заинтересован «Глазго Рейнджерс». Клуб рассматривает Поттера в качестве замены Майклу Билу.

Напомним, что ранее Грэм отказался от работы во французском «Лионе».

Поттер занимал пост рулевого «Челси» с сентября 2022 по апрель 2023 года. При нем «пенсионеры» сыграли 31 поединок, в которых отпраздновали 12 побед и восемь раз сыграли вничью.