Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Поттера хотят пригласить в «Рейнджерс»

09 Сентября 2023 • 09:37 Комментировать

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер имеет вариант трудоустройства в чемпионате Шотландии. Об этом стало известно журналистам Football Insider.

Согласно сведениям источника, в услугах 48-летнего специалиста заинтересован «Глазго Рейнджерс». Клуб рассматривает Поттера в качестве замены Майклу Билу.

Напомним, что ранее Грэм отказался от работы во французском «Лионе».

Поттер занимал пост рулевого «Челси» с сентября 2022 по апрель 2023 года. При нем «пенсионеры» сыграли 31 поединок, в которых отпраздновали 12 побед и восемь раз сыграли вничью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Грэм Поттер Рейнджерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
09:37 · Шотландия
Поттера хотят пригласить в «Рейнджерс»
04 Сентября
20:37 · Шотландия
Экс-бомбардир «Рейнджерс» Морелос перебрался в Бразилию официально
17:58 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой свободный агент мирового футбола
31 Августа
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Селтик» арендовал защитника «Ливерпуля» официально
11 Августа
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по вратарю «Рейнджерс»
06 Августа
13:13 · Испания. Ла Лига
Страфельт продолжит карьеру в «Сельте» - шведом интересовался «Спартак» слухи
04 Августа
13:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от Старфельта
24 Июля
10:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет купить шведского защитника, игравшего в РПЛ
08 Июля
22:17 · Шотландия
​Новые футболки «Абердина» вызвали настоящий фурор в Шотландии
03 Июля
23:55 · Шотландия
«Аль-Иттихад» купил у «Селтика» Жоту за 29 млн евро официально
30 Июня
18:53 · Россия. Премьер-лига
Форвардом ЦСКА Гайчем заинтересовались в Шотландии
15:43 · Англия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Брайтона» и сборной Австралии Муй завершил карьеру официально
09:21 · Шотландия
Жота переходит в «Аль-Иттихад»
19 Июня
14:40 · Шотландия
​Фанаты «Селтика» назвали Роджерса мошенником – тренер вернулся в клуб
14:25 · Шотландия
«Селтик» объявил о возвращении Роджерса официально
Все новости
Рекомендуем