Бывший бомбардир шотландского «Рейнджерс» Альфредо Морелос официально стал игроком бразильского «Сантоса». Об этом рапортует пресс-служба знаменитого клуба из штата Сан-Паулу.

Контракт с новым клубом 27-летний новичок заключил до конца лета 2025 года.

На протяжении последних сезонов Морелос был одним из самых ярких игроков клуба из Глазго. В каждом сезоне начиная с сезона-2017/18 он забивал не менее 10 голов – и это только в рамках Шотландской премьер-лиги.

Всего за шотландский клуб он успел забить 125 голов во всех официальных турнирах, включая еврокубки.