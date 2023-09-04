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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Экс-бомбардир «Рейнджерс» Морелос перебрался в Бразилию официально

04 Сентября 2023 • 20:37 Комментировать

Бывший бомбардир шотландского «Рейнджерс» Альфредо Морелос официально стал игроком бразильского «Сантоса». Об этом рапортует пресс-служба знаменитого клуба из штата Сан-Паулу.

Контракт с новым клубом 27-летний новичок заключил до конца лета 2025 года.

На протяжении последних сезонов Морелос был одним из самых ярких игроков клуба из Глазго. В каждом сезоне начиная с сезона-2017/18 он забивал не менее 10 голов – и это только в рамках Шотландской премьер-лиги.

Всего за шотландский клуб он успел забить 125 голов во всех официальных турнирах, включая еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
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