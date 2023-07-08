​Новые футболки «Абердина» вызвали настоящий фурор в Шотландии

Шотландский «Абердин» показал футболки для следующего сезона - и сорвал, что называется, «джек-пот». Продажи второго комплекта обернулись рекордном клуба - ранее никогда «Абердину» не удавалось продать в течение 24 часов такое большое количество футболок, как в этом году.

А все потому что для нее был выбран стиль «Северные огни», задуманный в честь специфического освещения Абердина. Идея была достойно оценена фанатами клуба, который сделал имя сэру Алексу Фергюсону и который традиционно входит в тройку лучших в своей стране.

Свой первый матч в новом сезоне «Абердин» проведёт пятого августа.