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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Аль-Иттихад» купил у «Селтика» Жоту за 29 млн евро официально

03 Июля 2023 • 23:55 Комментировать
Селтик
...
Росс Каунти
05.08 14:30

Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о подписании вингера «Селтика» Жоты.

О переговорах по 24-летнему игроку сообщалось на прошлой неделе. Теперь трансфер официально подтверждён пресс-службой «Аль-Иттихада». Как отмечает известный инсайдер Фабрицио Романо, шотландский «Селтик» заработал на продаже своей звезды 25 млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро).

Жота выступал за «кельтов» на правах аренды из «Бенфики» в сезоне-2021/22, а летом 2022 года был у выкуплен у лиссабонцев за 7,5 млн евро. На счету португальца 28 забитых мячей и 26 голевых передач в 83 встречах в составе шотландского гранда.

Ранее ряды «Аль-Иттихада» пополнили Карим Бензема и Н'Голо Канте.

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Жота
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