Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о подписании вингера «Селтика» Жоты.

О переговорах по 24-летнему игроку сообщалось на прошлой неделе. Теперь трансфер официально подтверждён пресс-службой «Аль-Иттихада». Как отмечает известный инсайдер Фабрицио Романо, шотландский «Селтик» заработал на продаже своей звезды 25 млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро).

Жота выступал за «кельтов» на правах аренды из «Бенфики» в сезоне-2021/22, а летом 2022 года был у выкуплен у лиссабонцев за 7,5 млн евро. На счету португальца 28 забитых мячей и 26 голевых передач в 83 встречах в составе шотландского гранда.

Ранее ряды «Аль-Иттихада» пополнили Карим Бензема и Н'Голо Канте.