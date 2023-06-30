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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Жота переходит в «Аль-Иттихад»

30 Июня 2023 • 09:21 Комментировать

24-летний португальский нападающий Жота может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, в подписании футболиста заинтересован «Аль-Иттихад». Стороны уже провели переговоры и близки к заключению сделки.

В прошедшем сезоне Жота принял участие в 43 поединках за шотландский коллектив, в которых отметился 15 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023 Жота
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