Жота переходит в «Аль-Иттихад»

24-летний португальский нападающий Жота может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, в подписании футболиста заинтересован «Аль-Иттихад». Стороны уже провели переговоры и близки к заключению сделки.

В прошедшем сезоне Жота принял участие в 43 поединках за шотландский коллектив, в которых отметился 15 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 13 миллионов евро.