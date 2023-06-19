​Фанаты «Селтика» назвали Роджерса мошенником – тренер вернулся в клуб

В понедельник было объявлено о возвращении Брендана Роджерса на тренерский мостик «Селтика». Северный ирландец уже работал в клубе в 2016-2019 годах, но затем решил принять предложение «Лестера».

На возвращение Роджерса отреагировала крупнейшая группировка фанатов «Селтика» - North Curve.

«Вы променяли бессмертие на посредственность. Никогда не кельт, всегда мошенник», - говорится в сообщении группы фанатов.

Напомним, что из «Селтика» недавно ушёл Анге Постекоглу. Австралийский тренер возглавил «Тоттенхэм».

Добавим, что Брендан Роджерс подписал с «Селтиком» контракт на три года.