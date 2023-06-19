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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» объявил о возвращении Роджерса официально

19 Июня 2023 • 14:25 Комментировать

«Селтик» посредством своего официального сайта объявил о возвращении Брендана Роджерса на должность главного тренера. 50-летний специалист из Северной Ирландии подписал контракт сроком на три года.

Роджерс уже работал с «Селтиком» в 2016-2019 годах. Тогда в 169 матчах под руководством этого специалиста команда отпраздновала 118 побед при 25 ничьих и 26 поражениях. В конце зимы 2019-го Роджерс перебрался в «Лестер», откуда он был уволен в начале апреля текущего года.

«Селтик» ранее тренировал Анге Постекоглу. Несколько недель назад он перешёл в «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Брендан Роджерс
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