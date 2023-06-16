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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Фанаты «Глазго Рейнджерс» боятся возвращения Роджерса в «Селтик»

16 Июня 2023 • 03:22 Комментировать

Брендан Роджерс близок к возвращению в «Селтик», которым он руководил в недавнем прошлом, и это очень не нравится фанатам «Глазго Рейнджерс», которые готовы впасть в уныние от того, что конкурента возглавит столь почитаемый в Шотландии тренер.

Из тринадцати матчей против «Глазго Рейнджерс» Роджерс выиграл десять, дважды сыграл вничью и лишь один раз его клуб проиграл. В социальных сетях, прежде всего «Глазго Рейнджерс», царит большой ажиотаж вокруг этой новости.

- Они дрожат от страха. Они знают, что Брендан - это сила. Он - человек, который знает «Селтик» и уже приводил его к успеху. Он показал, что соответствует уровню английского футбола успехами с «Ливерпулем» и «Лестером».  

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Брендан Роджерс
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