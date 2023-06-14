Роджерс ведёт переговоры с «Селтиком»

Футбольный специалист Брендан Роджерс, который известен в чемпионате Англии по работе в «Ливерпуле» и «Лестере», может продолжить карьеру в Шотландии. По сообщениям Sky Sports, в сотрудничестве с тренером заинтересован «Селтик».

Источник отмечает, что североирландец провел предварительные переговоры с руководством шотландского топ-клуба. Очередной этап обсуждения сделки состоится в конце текущей недели.

Роджерс имеет опыт работы в «Селтике». Он возглавлял команду с 2016 по 2019 год. Под руководством Брендана команда становилась чемпионом Шотландии, обладателем кубка страны и кубка шотландской лиги.