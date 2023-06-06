Батлэнд стал игроком «Рейнджерс»

Голкипер Джек Батлэнд перешел в «Рейнджерс».

Пресс-служба команды объявила о заключении предварительного соглашения с Джеком Батлэндом из «Кристал Пэлас». Голкипер официально присоединится к клубу 1 июля. Контракт будет рассчитан на 4 года.

30-летний вратарь присоединился к «Кристал Пэлас» в 2020 году, а затем был отправлен в аренду в «Манчестер Юнайтед» на вторую половину сезона 2022/23.

«Я вне себя от радости. Этот клуб говорит сам за себя. Независимо от того, какую роль вы играете в футболе, вы знаете о «Рейнджерс». Это огромная возможность для меня, и я рад быть здесь», – заявил Батлэнд.