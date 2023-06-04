«Селтик» выиграл Кубок Шотландии

Шотландский «Селтик» выиграл Кубок своей страны, обыграв в финальном матче «Инвернесс» со счетом 3:1. Японец Кего Фурухаси открыл счет под конец первого тайма, затем израильтянин Лиэль Амада удвоил преимущество своей команды в середине второй половины встречи, после чего соперник один мяч сумел отыграть.

Но в добавленное арбитром время Филипе Невеш поставил точку и утвердил победу своего клуба. «Селтик» стал обладателем трофея в рекордный, сорок первый раз, к тому же, клуб вернул себе его после трех лет воздержания. Впервые же «Селтик» выиграл этот трофей в 1892 году.