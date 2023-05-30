Дюжон Стерлинг перешел в «Рейнджерс»

«Рейнджерс» официально объявил о переходе защитника Дюжона Стерлинга из «Челси».

Стороны подписали предварительный контракт. С 1 июля Дюжон официально станет игроком «Рейнджерс» на четыре года.

23-летний игрок, обладающий универсальностью в защите, становится вторым приобретением Майкла Била в летнее трансферное окно, поскольку команда активно готовится к сезону 2023/24.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, у него обширная история, поэтому я в восторге», – заявил Стерлинг после подписания соглашения.

Также защитник отметил, что не ожидал принять решение о своем будущем так быстро, но все решил разговор с главным тренером.