Продление контракта с шотландским игроком по фамилии «Дик» стало поводом для многочисленных шуток

«Рэйт Роверс», клуб из второй лиги шотландского футбола, объявил о продлении контракта с 27-летним защитником Лиамом Диком. Правда, пресс-служба клуба сделала это в каламбурной форме, выпустив краткий пресс-релиз с двумя словами «Dick Extention», что сразу же стало поводом для многочисленных шуток, так как именно такими словами рекламируется медицинская услуга по удлинению мужского полового органа.

Что, как легко догадаться, вызвало целый вал беззлобных насмешек в шотландском сегменте социальных сетей. Также были продлены контракты голкипера Робби Томсона и капитана Скотта Брауна, но это, в отличие от Дика, прошло вполне тривиально.