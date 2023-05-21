«Проголодались» - игроки шотландского клуба отпраздновали выход наверх прямо в супермаркете

Игроки шотландского клуба «Спартанс» из Эдинбурга обыграли «Альбион Роверс» и пробились в Лигу Два - четвертый по силе дивизион шотландского футбола. А то, что подъем наверх - дело энергозатратное, подтвердили сами игроки «Спартанса» - сразу после матча, даже не снимая бутс и униформы, они отправились в ближайший супермаркет, отметить и закусить в честь такого события.

А отмечать есть что - это не просто выход в лигу повыше, а переход в профессиональный футбол, потому что четвертая по силе лига в Шотландии является низшей профессиональной. А там уже просто так по супермаркетам после матчей не походишь - за питанием придется строго следить!