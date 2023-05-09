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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Рейнджерс» и Морелос обсуждают новый контракт слухи

09 Мая 2023 • 19:51 Комментировать
Рейнджерс
...
Селтик
13.05 14:30

Шотландский «Рейнджерс» на фоне последних слухов начал переговоры с одним из лучших бомбардиров в истории клуба – Альфредо Морелосом. Об этом сообщает Football Insider.

Напомним, что контракт колумбийца с «Рейнджерс» действует лишь до конца текущего сезона. Ранее нападающего активно сватали в бирмингемскую «Астон Виллу».

Морелос является игроком этого клуба из Глазго уже шесть лет. Он перешёл в состав шотландского гранда в 2017 году из финского ХИКа. За 267 матчей в  футболе «Рейнджерс» он отличился 124 раза.

«Астон Вилла» заинтересована в трансфере нападающего «Рейнджерс»

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Евро-Футбол.Ру,
Альфредо Морелос Рейнджерс
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РЕЙНДЖЕРС СЕЛТИК
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