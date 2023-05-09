Шотландский «Рейнджерс» на фоне последних слухов начал переговоры с одним из лучших бомбардиров в истории клуба – Альфредо Морелосом. Об этом сообщает Football Insider.

Напомним, что контракт колумбийца с «Рейнджерс» действует лишь до конца текущего сезона. Ранее нападающего активно сватали в бирмингемскую «Астон Виллу».

Морелос является игроком этого клуба из Глазго уже шесть лет. Он перешёл в состав шотландского гранда в 2017 году из финского ХИКа. За 267 матчей в футболе «Рейнджерс» он отличился 124 раза.

«Астон Вилла» заинтересована в трансфере нападающего «Рейнджерс»