«Селтик» - чемпион Шотландии

В воскресенье «Селтик» добился победы в гостевом матче чемпионата Шотландии против «Хартса». Оба гола команда из Глазго забила в численном большинстве во втором тайме.

Набрав три очка, «Селтик» стал недосягаем в турнирной таблице шотландского чемпионата. При этом до конца сезона остаётся ещё четыре тура.

Для «Селтика» это уже 53-й титул чемпиона Шотландии в истории клуба.

В следующем туре «Селтик» проведёт принципиальный матч против «Рейнджерса». Подопечные Анге Постекоглу будут выходить на поле в статусе новоиспечённых чемпионов.