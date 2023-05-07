Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» - чемпион Шотландии

07 Мая 2023 • 18:31 Комментировать
Хартс
0:2
Селтик
окончен

В воскресенье «Селтик» добился победы в гостевом матче чемпионата Шотландии против «Хартса». Оба гола команда из Глазго забила в численном большинстве во втором тайме.

Набрав три очка, «Селтик» стал недосягаем в турнирной таблице шотландского чемпионата. При этом до конца сезона остаётся ещё четыре тура.

Для «Селтика» это уже 53-й титул чемпиона Шотландии в истории клуба.

В следующем туре «Селтик» проведёт принципиальный матч против «Рейнджерса». Подопечные Анге Постекоглу будут выходить на поле в статусе новоиспечённых чемпионов.  

Протокол игры  
  67'Фурухаси Кёго (0:1)
  80'О Хен-Гю (0:2)
  Сегодня. Стадион "Парк Тайнкасл " .
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Селтик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хартс Хартс
Селтик Селтик
0
2
7.60 5.40 1.35
Видео
Окончен
Рейнджерс Рейнджерс
Абердин Абердин
1
0
1.37 5.00 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
18:31 · Шотландия
«Селтик» - чемпион Шотландии
05 Мая
18:59 · Италия. Серия А
Звездой «Рейнджерс» интересуются в Италии и Испании слухи
29 Апреля
12:26 · Англия. Премьер-лига
Батлэнд в шаге от перехода в «Рейнджерс»
23 Апреля
07:13 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу - новый претендент на должность наставника «Челси» 1
05:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» охотится за 16-летним талантом из «Селтика»
17 Апреля
20:20 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» изучает возможность покупки форварда «Селтика» слухи
14 Апреля
09:01 · Шотландия
Наставника женского «Рейнджерс» дисквалифицировали за удар головой наставника «Селтика»
13 Апреля
10:19 · Испания. Ла Лига
«Рейнджерс» заинтересован в Пабло Торре
10 Апреля
12:50 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб хочет купить звезду «Селтика»
07 Апреля
00:50 · Шотландия
Бывший игрок «Рубина» может перейти в «Рейнджерс»
31 Марта
05:54 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет японскую звезду «Селтика»
30 Марта
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» заинтересована в трансфере нападающего «Рейнджерс»
25 Марта
20:10 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард подразнил фанатов «Селтика»
11 Марта
14:03 · Англия. Премьер-лига
Паркер: «Мактоминай недостаточно хорош, чтобы играть за «Селтик» 1
09 Марта
21:23 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «Я же вообще забивал мячи во всех британских дерби»
Все новости
Рекомендуем