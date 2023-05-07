«Селтик» - чемпион Шотландии

В воскресенье «Селтик» добился победы в гостевом матче чемпионата Шотландии против «Хартса». Оба гола команда из Глазго забила в численном большинстве во втором тайме.
Набрав три очка, «Селтик» стал недосягаем в турнирной таблице шотландского чемпионата. При этом до конца сезона остаётся ещё четыре тура.
Для «Селтика» это уже 53-й титул чемпиона Шотландии в истории клуба.
В следующем туре «Селтик» проведёт принципиальный матч против «Рейнджерса». Подопечные Анге Постекоглу будут выходить на поле в статусе новоиспечённых чемпионов.
Протокол игры
|67'Фурухаси Кёго (0:1)
|80'О Хен-Гю (0:2)
Кларк Зандер•Хилл Джеймс•Сиббик Тоби•Роулс Кай•Кокран Алекс 45' •Девлин Кэмерон 74' (Киомурцоглу Орестис ( 74' ) •Харинг Петер•Ода Ютаро 45' (Кингсли Стивен ( 45' ) •Шенклэнд Лоуренс•Маккей Барри 82' (Хамфрис Стивен ( 82' ) •Джиннелли Джош 82' (Грант Джордж ( 82' )
Харт Джо•Ралстон Энтони•Старфельт Карл•Кобаяси Юки•Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью 45' 70' (Муй Аарон ( 70' ) •Макгрегор Каллум•Хатате Рео 86' (Ивата Томоки ( 86' ) •Жота Серран 80' (Хакшабанович Сеад ( 80' ) •Фурухаси Кёго 70' (О Хен-Гю ( 70' ) •Маэда Дайдзэн 79' (Абада Лиэль ( 79' )
Сегодня. Стадион "Парк Тайнкасл " .
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