Наставника женского «Рейнджерс» дисквалифицировали за удар головой наставника «Селтика»

Шесть матчей дисквалификации получил тренер женской команды «Глазго Рейнджерс» за то, что решил использовать голову в качестве ударной силы в разборках с наставником «Селтика» Франом Алонсо. Причем это случилось в тот момент, когда футболистки вполне мирно пожимали друг другу руки после матча. Позже буян извинился, но 52-летнего специалиста не стали прощать и дисквалифицировали.

- Я хочу полностью и безусловно извиниться за свои действия. Я жестко подвел свою команду, - цитирует слова Крейга Макферсона.

Ну а матч между женскими «Глазго Райнджерс» и «Селтиком» закончился вничью 1:1.