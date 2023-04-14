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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Наставника женского «Рейнджерс» дисквалифицировали за удар головой наставника «Селтика»

14 Апреля 2023 • 09:01 Комментировать

Шесть матчей дисквалификации получил тренер женской команды «Глазго Рейнджерс» за то, что решил использовать голову в качестве ударной силы в разборках с наставником «Селтика» Франом Алонсо. Причем это случилось в тот момент, когда футболистки вполне мирно пожимали друг другу руки после матча. Позже буян извинился, но 52-летнего специалиста не стали прощать и дисквалифицировали.

- Я хочу полностью и безусловно извиниться за свои действия. Я жестко подвел свою команду, - цитирует слова Крейга Макферсона.

Ну а матч между женскими «Глазго Райнджерс» и «Селтиком» закончился вничью 1:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Рейнджерс
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