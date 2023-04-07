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Бывший игрок «Рубина» может перейти в «Рейнджерс»

07 Апреля 2023 • 00:50 Комментировать

Бывший корейский полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом может стать игроком шотландского гранда. Как сообщает Football Insider, к игроку «Олимпиакоса» проявляют интерес в «Рейнджерс» из Глазго. По информации источника, скауты шотландского клуба были очень довольны тем, что показывает на поле кореец.

Напомним, что Хван Ин Бом выступает за «Олимпиакос» с прошлого лета, куда он перебрался из казанского «Рубина», его соглашение с греческим клубом действительно до лета 2025 года.

В этом сезоне полузащитник провел за свою команду 33 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Хван Ин Бом Рейнджерс
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