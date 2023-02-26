«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги

В воскресенье в Шотландии проходил финальный матч Кубка лиги. В нём сошлись два главных гранда местного футбола – «Рейнджерс» и «Селтик».
«Бело-зелёные» отпраздновали победу в принципиальнейшем дерби с результатом 2:1 благодаря дублю Кёго Фурухаси. В составе «светло-синих», в свою очередь, автором единственного гола стал Альфредо Морелос.
«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 21-й раз в своей истории.
Добавим, что в чемпионате Шотландии «Селтик» лидирует, опережая второй «Рейнджерс» на девять очков.
Протокол игры
|44'Фурухаси Кёго (0:1)
|56'Фурухаси Кёго (0:2)
|(1:2) Морелос Альфредо64'
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Дэвис Бен II•Баришич Борна• 90'Тильман Малик65' (Джек Райан (65') •Ландстрем Джон 50'65' (Кантуэлл Тодд (65') • 90'Камара Глен 58'65' (Раскин Николас (65') •Сакала Фэшн85' (Райт Скотт (85') •Морелос Альфредо76' (Чолак Антонио-Мирко (76') • 90'Кент Райан 90'
Запасные: Хаджи Янис•Арфилд Скотт•Дивайн Адам•Маклафлин Джон
Харт Джо•Джонстон Алистер• 90'Картер-Викерс Кэмерон•Старфельт Карл•Тэйлор Грэг• 70'Муй Аарон65' (О'Райли Мэттью (65') •Макгрегор Каллум•Хатате Рео76' (О Хен-Гю (76') • 79'Жота Серран64' (Абада Лиэль (64') • 83'Маэда Дайдзэн84' (Хакшабанович Сеад (84') •Фурухаси Кёго76' (Ивата Томоки (76')
Запасные: Ралстон Энтони•Кобаяси Юки•Тернбулл Дэвид•Бэйн Скотт
26 февраля. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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