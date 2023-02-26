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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги

26 Февраля 2023 • 20:29 Комментировать
Рейнджерс
1:2
Селтик
окончен

В воскресенье в Шотландии проходил финальный матч Кубка лиги. В нём сошлись два главных гранда местного футбола – «Рейнджерс» и «Селтик».

«Бело-зелёные» отпраздновали победу в принципиальнейшем дерби с результатом 2:1 благодаря дублю Кёго Фурухаси. В составе «светло-синих», в свою очередь, автором единственного гола стал Альфредо Морелос.

«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 21-й раз в своей истории.

Добавим, что в чемпионате Шотландии «Селтик» лидирует, опережая второй «Рейнджерс» на девять очков.

Протокол игры  
Рейнджерс1:2Селтик
  44'Фурухаси Кёго (0:1)
  56'Фурухаси Кёго (0:2)
(1:2) Морелос Альфредо64'  
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсГолдсон КоннорДэвис Бен IIБаришич Борна  90'Тильман Малик 65' (Джек Райан ( 65') Ландстрем Джон  50' 65' (Кантуэлл Тодд ( 65'  90') Камара Глен  58' 65' (Раскин Николас ( 65') Сакала Фэшн 85' (Райт Скотт ( 85') Морелос Альфредо 76' (Чолак Антонио-Мирко ( 76'  90') Кент Райан  90'
Запасные: Хаджи ЯнисАрфилд СкоттДивайн АдамМаклафлин Джон
Харт ДжоДжонстон Алистер  90'Картер-Викерс КэмеронСтарфельт КарлТэйлор Грэг  70'Муй Аарон 65' (О'Райли Мэттью ( 65') Макгрегор КаллумХатате Рео 76' (О Хен-Гю ( 76'  79') Жота Серран 64' (Абада Лиэль ( 64'  83') Маэда Дайдзэн 84' (Хакшабанович Сеад ( 84') Фурухаси Кёго 76' (Ивата Томоки ( 76')
Запасные: Ралстон ЭнтониКобаяси ЮкиТернбулл ДэвидБэйн Скотт
26 февраля. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).

 

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Селтик Рейнджерс
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