«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги

В воскресенье в Шотландии проходил финальный матч Кубка лиги. В нём сошлись два главных гранда местного футбола – «Рейнджерс» и «Селтик».

«Бело-зелёные» отпраздновали победу в принципиальнейшем дерби с результатом 2:1 благодаря дублю Кёго Фурухаси. В составе «светло-синих», в свою очередь, автором единственного гола стал Альфредо Морелос.

«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 21-й раз в своей истории.

Добавим, что в чемпионате Шотландии «Селтик» лидирует, опережая второй «Рейнджерс» на девять очков.