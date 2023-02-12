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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Сборная Шотландии отпраздновала своё 150-летие

12 Февраля 2023 • 02:00 Комментировать

Сборная Шотландии отпраздновала свое 150-летие - это одна из самых старых национальных команд во всем мире. В честь этого шотландская федерация футбола выпустила специальную футболку, на эмблеме которой отображена цифра, напоминающая об юбилее, 1873 - 2023.

Любопытно, что свой первый официально признанный матч команда провела вообще в ноябре 1872 года против англичан, но в Шотландии все же празднуют основание национальной команды именно в феврале, а не в ноябре.

Шотландская сборная трижды играла в финальной части чемпионата Европы, и целых восемь раз в финальной части чемпионатов мира, но в последний раз это было в 1998 году. 

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Сборная Шотландии
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