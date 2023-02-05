Нападающий «Селтика» Якумакис продолжит карьеру в МЛС

Нападающий «Селтика» Гиоргос Якумакис продолжит карьеру в клубе МЛС «Атланта Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 4,3 миллиона фунтов (примерно 4,8 миллиона евро). Контракт 28-летнего грека с американским клубом будет рассчитан до 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

В текущем сезоне Якумакис провёл за «Селтик» 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Греции в 5 миллионов евро.

Цвета шотландского клуба Якумакис защищает с осени 2021 года. Ранее он выступал за АЕК и «Платаниас».