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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Нападающий «Селтика» Якумакис продолжит карьеру в МЛС

05 Февраля 2023 • 09:00 Комментировать
Сент-Джонстон
...
Селтик
Через 4 ч. 24 мин.

Нападающий «Селтика» Гиоргос Якумакис продолжит карьеру в клубе МЛС «Атланта Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 4,3 миллиона фунтов (примерно 4,8 миллиона евро). Контракт 28-летнего грека с американским клубом будет рассчитан до 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

В текущем сезоне Якумакис провёл за «Селтик» 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Греции в 5 миллионов евро.

Цвета шотландского клуба Якумакис защищает с осени 2021 года. Ранее он выступал за АЕК  и «Платаниас».

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Атланта Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023 Гиоргос Якумакис
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