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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Абердин» посыпался - последние матчи в чемпионате проиграны с общим счетом 1:14

03 Февраля 2023 • 04:15 Комментировать
Абердин
1:3
Сент-Миррен
окончен

Мы уже сообщали о сенсационном проигрыше шотландского «Абердина», считающегося третьим по силе и репутации клубом в своей стране, скромному «Дарвелу» в рамках Кубка Шотландии.

Как показывают и последние результаты клуба в чемпионате, кризис это системный - в среду «Абердин» уступил дома скромному «Сент-Миррену», а перед этим были да поражения с разгромными счетами 0:5 и 0:6 - «Хартсу» и, соответственно, «Хиберниану».

В турнирной таблице «Абердин», в последний раз становившийся чемпионом своей страны в 1985 году, еще при Алексе Фергюсоне, опустился уже на седьмое место.

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Абердин
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