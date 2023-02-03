«Абердин» посыпался - последние матчи в чемпионате проиграны с общим счетом 1:14

Мы уже сообщали о сенсационном проигрыше шотландского «Абердина», считающегося третьим по силе и репутации клубом в своей стране, скромному «Дарвелу» в рамках Кубка Шотландии.

Как показывают и последние результаты клуба в чемпионате, кризис это системный - в среду «Абердин» уступил дома скромному «Сент-Миррену», а перед этим были да поражения с разгромными счетами 0:5 и 0:6 - «Хартсу» и, соответственно, «Хиберниану».

В турнирной таблице «Абердин», в последний раз становившийся чемпионом своей страны в 1985 году, еще при Алексе Фергюсоне, опустился уже на седьмое место.