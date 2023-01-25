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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Любительский клуб прикончил 117-летний рекорд «Абердина»

25 Января 2023 • 02:48 Комментировать

Громкая сенсация в шотландском футболе - «Абердин», первый клуб сэра Алекса Фергюсона, с которым тот пришел к успехам не только в Шотландии, но даже в европейском футболе, умудрился выбыть из Кубка Шотландии после поражения от команды шестой, любительской лиги - «Дарвел».

Гол Джордана Киркпатрика на 19-й минуте так и остался единственным за весь матч и принес громкую сенсацию. В результате «Абердин» впервые с 1906 года выбыл из Кубка Шотландии, проиграв команде не из профессиональных лиг шотландского футбола.

В «Дарвеле» уже назвали победу «лучшим событием» в 133-летней истории клуба из Ист-Эйршира.

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Евро-Футбол.Ру,
Абердин Дарвел
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