Любительский клуб прикончил 117-летний рекорд «Абердина»

Громкая сенсация в шотландском футболе - «Абердин», первый клуб сэра Алекса Фергюсона, с которым тот пришел к успехам не только в Шотландии, но даже в европейском футболе, умудрился выбыть из Кубка Шотландии после поражения от команды шестой, любительской лиги - «Дарвел».

Гол Джордана Киркпатрика на 19-й минуте так и остался единственным за весь матч и принес громкую сенсацию. В результате «Абердин» впервые с 1906 года выбыл из Кубка Шотландии, проиграв команде не из профессиональных лиг шотландского футбола.

В «Дарвеле» уже назвали победу «лучшим событием» в 133-летней истории клуба из Ист-Эйршира.