Полузащитник, которым интересовались «Локомотив» и «Барселона», вероятнее всего перейдёт в «Рейнджерс»

По информации Het Nieuwsblad, «Рейнджерс» договорились о персональных условиях с 21-летним полузащитником льежского «Стандарда» Николасом Раскиным.

Теперь «Рейнджерсу» и «Стандарду» необходимо договориться о стоимости трансфера, после чего, вероятнее всего, бельгиец официально перейдет в чемпионат Шотландии.

Напомним, летом позапрошлого года появлялась информация о том, что в услугах молодого спортсмена заинтересован московский «Локомотив», а уже в начале нынешнего зимнего периода интерес к Раскину проявляла каталонская «Барселона».

В 2018 году в составе юношеской сборной Бельгии Николас Раскин принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии.