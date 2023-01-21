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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Полузащитник, которым интересовались «Локомотив» и «Барселона», вероятнее всего перейдёт в «Рейнджерс»

21 Января 2023 • 07:14 Комментировать

По информации Het Nieuwsblad, «Рейнджерс» договорились о персональных условиях с 21-летним полузащитником льежского «Стандарда» Николасом Раскиным.

Теперь «Рейнджерсу» и «Стандарду» необходимо договориться о стоимости трансфера, после чего, вероятнее всего, бельгиец официально перейдет в чемпионат Шотландии.

Напомним, летом позапрошлого года появлялась информация о том, что в услугах молодого спортсмена заинтересован московский «Локомотив», а уже в начале нынешнего зимнего периода интерес к Раскину проявляла каталонская «Барселона».

В 2018 году в составе юношеской сборной Бельгии Николас Раскин принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Барселона Стандард Николас Раскин Трансферы футбола - зима 2023 Рейнджерс
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