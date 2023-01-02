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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» и «Рейнджерс» выдали боевую ничью

02 Января 2023 • 22:59 Комментировать
Рейнджерс
2:2
Селтик
окончен

В Шотландии состоялось дерби - матч «Селтика» с «Рейнджерс», в котором были забиты целых четыре гола. Счет открыл «Селтик», уже на пятой минуте, но в начале второй половины игры «рейнджеры» нанесли два удара - сперва Кент сравнял счет, а затем Джеймс Тавернье и вовсе вывел «Рейнджерс» вперед.

Но удержать победу подопечным Майкла Била не удалось - за две минуты до истечения основного времени игры японский легионер Кего Фурухаси сравнял счет и спас своей команде очко. 

Протокол игры  
Рейнджерс2:2Селтик
  5'Маэда Дайдзэн (0:1)
(1:1) Кент Райан47'  
(2:1) Тавернье Джеймс53'  
  88'Фурухаси Кёго (2:2)
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсГолдсон КоннорДэвис Бен IIБаришич БорнаКамара ГленЛандстрем Джон 71' (Джек Райан ( 71'  90') Сакала ФэшнТильман Малик 85' (Сэндс Джеймс ( 85') Кент РайанМорелос Альфредо 80' (Райт Скотт ( 80')
Запасные: Арфилд СкоттДивайн АдамРуф КемарКинг ЛеонЧолак Антонио-МиркоМаклафлин Джон
Харт ДжоДжонстон АлистерКартер-Викерс КэмеронСтарфельт Карл  90'Тэйлор Грэг 21' (Юранович Йосип ( 21') Макгрегор КаллумО'Райли Мэттью 61' (Абада Лиэль ( 61') Хатате Рео 77' (Жота Серран ( 77') Маэда Дайдзэн 77' (Якумакис Георгиос ( 77') Фурухаси КёгоФоррест Джеймс 61' (Муй Аарон ( 61')
Запасные: Кобаяси ЮкиБернабей АлександроБэйн СкоттАбильдгор Оливер
02 января. Стадион "Айброкс".

 

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Селтик Рейнджерс
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