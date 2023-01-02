«Селтик» и «Рейнджерс» выдали боевую ничью

В Шотландии состоялось дерби - матч «Селтика» с «Рейнджерс», в котором были забиты целых четыре гола. Счет открыл «Селтик», уже на пятой минуте, но в начале второй половины игры «рейнджеры» нанесли два удара - сперва Кент сравнял счет, а затем Джеймс Тавернье и вовсе вывел «Рейнджерс» вперед.
Но удержать победу подопечным Майкла Била не удалось - за две минуты до истечения основного времени игры японский легионер Кего Фурухаси сравнял счет и спас своей команде очко.
Протокол игры
|5'Маэда Дайдзэн (0:1)
|(1:1) Кент Райан47'
|(2:1) Тавернье Джеймс53'
|88'Фурухаси Кёго (2:2)
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Дэвис Бен II•Баришич Борна•Камара Глен•Ландстрем Джон71' (Джек Райан (71') • 90'Сакала Фэшн•Тильман Малик85' (Сэндс Джеймс (85') •Кент Райан•Морелос Альфредо80' (Райт Скотт (80')
Харт Джо•Джонстон Алистер•Картер-Викерс Кэмерон•Старфельт Карл• 90'Тэйлор Грэг21' (Юранович Йосип (21') •Макгрегор Каллум•О'Райли Мэттью61' (Абада Лиэль (61') •Хатате Рео77' (Жота Серран (77') •Маэда Дайдзэн77' (Якумакис Георгиос (77') •Фурухаси Кёго•Форрест Джеймс61' (Муй Аарон (61')
02 января. Стадион "Айброкс".
Бан пользователя