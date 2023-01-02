«Селтик» и «Рейнджерс» выдали боевую ничью

В Шотландии состоялось дерби - матч «Селтика» с «Рейнджерс», в котором были забиты целых четыре гола. Счет открыл «Селтик», уже на пятой минуте, но в начале второй половины игры «рейнджеры» нанесли два удара - сперва Кент сравнял счет, а затем Джеймс Тавернье и вовсе вывел «Рейнджерс» вперед.

Но удержать победу подопечным Майкла Била не удалось - за две минуты до истечения основного времени игры японский легионер Кего Фурухаси сравнял счет и спас своей команде очко.