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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​Тренер «Селтика» отреагировал на слухи о Юрановиче

28 Декабря 2022 • 19:59 Комментировать

Главный тренер «Селтика» Анге Постекоглу отреагировал на слухи об интересе европейских грандов к защитнику команды Йосипу Юрановичу.

Напомним, что слухи связывают Йосипа Юрановича с «Барселоной» и «Челси».

«Сейчас ничего нет. Ноль. Ничего не происходит», - сказал Постекоглу, чьи слова приводит Sky Sports.

27-летний Йосип Юранович неплохо показал себя на чемпионате мира в составе сборной Хорватии. За «Селтик» Юранович выступает уже полтора года. За это время защитник провёл 50 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевых паса.

Эксперты из transfermarkt оценивают Йосипа Юрановича в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Селтик Анге Постекоглу Йосип Юранович Трансферы футбола - зима 2023
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