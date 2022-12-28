​Тренер «Селтика» отреагировал на слухи о Юрановиче

Главный тренер «Селтика» Анге Постекоглу отреагировал на слухи об интересе европейских грандов к защитнику команды Йосипу Юрановичу.

Напомним, что слухи связывают Йосипа Юрановича с «Барселоной» и «Челси».

«Сейчас ничего нет. Ноль. Ничего не происходит», - сказал Постекоглу, чьи слова приводит Sky Sports.

27-летний Йосип Юранович неплохо показал себя на чемпионате мира в составе сборной Хорватии. За «Селтик» Юранович выступает уже полтора года. За это время защитник провёл 50 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевых паса.

Эксперты из transfermarkt оценивают Йосипа Юрановича в 9 миллионов евро.