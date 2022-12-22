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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Рейнджерс» любопытно отомстил «Селтику» за поражение в прошлом сезоне

22 Декабря 2022 • 10:07 Комментировать
Рейнджерс
...
Селтик
02.01 15:30

Новый, 2023 год, начнется с очередного дерби в Шотландии - 2 января «Глазго Рейнджерс» и «Селтик» сойдутся в очередном матче чемпионата. В уходящем году преимущество в личных встречах было за «Селтиком» - команды сыграли три матча, один раз вничью, и дважды «Селтик» выиграл, 4:0 и 2:1.

Последняя победа была одержана 3 апреля на стадионе «Рейнджерс», и вот этого «рейнджеры» простить сопернику не смогли.

Месть оказалась оригинальной - на предстоящий матч фанатам «Селтика» выделили ровно... 708 билетов. Они продаются по цене в 52 фунта за единицу. «Селтик» намерен выделить эти билеты тем поклонникам, которые наиболее часто выезжали на протяжении последнего года на выездные матчи клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Рейнджерс
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РЕЙНДЖЕРС СЕЛТИК
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