Шотландский «Глазго Рейнджерс» объявил имя нового наставника команды, им стал Майкл Бэйл, который ранее работал в качестве ассистента Стивена Джеррарда, с 2018 по 2021 год. Ранее «Глазго Рейнджерс» уволил своего прежнего тренера Джованни ван Бронкхорста, в прошлом выступавшего даже за «Барселону». Ван Бронкхорсту не смогли простить абсолютно провальной кампании в Лиге чемпионов, в которой шотландская команда потерпела шесть поражений кряду и пропустила целых двадцать мячей во всех матчах. Ван Бронкхорст был назначен на свою должность лишь чуть более года назад - 18 ноября 2021 года, сменив как раз упомянутого ранее Стивена Джеррарда.