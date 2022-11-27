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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Дайч может возглавить «Рейнджерс»

27 Ноября 2022 • 02:07 Комментировать
Рейнджерс
...
Хиберниан
15.12 23:00

Бывший главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч может возглавить «Рейнджерс». Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее шотландский клуб уволил с поста главного тренера Джованни ван Бронкхорста. В текущем сезоне шотландцы под его руководством проиграли все матчи в группе Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе. Они оказались в квартете с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом». В шотландской Премьер-лиге «Рейнджерс» отстал от главного конкурента, «Селтика», на девять очков.

Шон Дайч до сих пор не нашел работу после того, как его уволили из «Бёрнли». 51-летний тренер возглавлял клуб 10 лет - с 2012 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Шон Дайч Рейнджерс
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