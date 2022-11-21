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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Рейнджерс» может назначить другого известного нидерландского тренера после увольнения ван Бронкхорста

21 Ноября 2022 • 23:55 Комментировать
Абердин
...
Рейнджерс
20.12 23:00

Бывший наставник французского «Лиона» Петер Бос считается одним из основных претендентов на пост нового главного тренера «Рейнджерс».

В понедельник шотландский клуб объявил об увольнении Джованни ван Бронкхорста, при котором коллектив отпустил в 9-очковый отрыв «Селтик» в чемпионате страны, а также не набрал ни одного очка в групповом этапе Лиги чемпионов. Как стало известно Scottish Daily Express, руководство «рейнджеров» считает Боса одним из приоритетных вариантов на должность, которая освободилась после увольнения его соотечественника.

Петер Бос был уволен из «Лиона» в начале октября. Ранее нидерландский специалист работал в леверкузенском «Байере», дортмундской «Боруссии» и амстердамском «Аяксе».

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Евро-Футбол.Ру,
Джованни Ван Бронкхорст Петер Бос Рейнджерс
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АБЕРДИН РЕЙНДЖЕРС
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