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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Ван Бронкхорст уволен из «Рейнджерс» официально

21 Ноября 2022 • 13:39 Комментировать

Нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст отправлен в отставку с поста главного тренера «Глазго Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Джованни занимал пост наставника команды с ноября прошлого года. При нидерландском тренере «Рейнджерс» набрали 33 балла в нынешнем сезоне чемпионата Шотландии и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет девять пунктов.

Добавим, что команда из Глазго провально выступила на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В квартете с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом» шотландцы не набрали ни одного балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Джованни Ван Бронкхорст Рейнджерс
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