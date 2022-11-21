Нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст отправлен в отставку с поста главного тренера «Глазго Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Джованни занимал пост наставника команды с ноября прошлого года. При нидерландском тренере «Рейнджерс» набрали 33 балла в нынешнем сезоне чемпионата Шотландии и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет девять пунктов.

Добавим, что команда из Глазго провально выступила на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В квартете с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом» шотландцы не набрали ни одного балла.