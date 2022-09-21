Шотландский любительский клуб представил футболки виде... кружки с пивом

В книгу о самых необычных футболках в истории «короля спорта» наверняка можно занести футболки, которые представил шотландский любительский клуб «Лейт Виктория». Заключив соглашение с пивоварами из компании Tennent's, они решили превратить игровые майки в аналог... кружек, полных пива.

Нижняя часть футболок в точности имитирует золотистый цвет светлых сортов пива, в то время как верхняя часть стилизована под пену. Есть на футболке и пузырьки воздуха, поднимающиеся в бокале - все сделано как надо!

Гениальный маркетинг, без преувеличения! Ведь теперь в таких футболках наверняка захотят гулять и люди, ранее не особо болевшие за «Лейт Виктория», а может, даже фаны команд-конкурентов!