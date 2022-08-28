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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Вслед за «Ливерпулем» победу со счётом 9:0 одержал и «Селтик» - это новый рекорд клуба

 
28 Августа 2022 • 17:58 Комментировать
Данди Юнайтед
0:9
Селтик
окончен

«Дурной пример заразителен» - вслед за «Ливерпулем» выиграть со счетом 9:0 решили и в шотландском «Селтике». Сказано - сделано, и уже сегодня команда обыграла именно с таким счетом «Данди Юнайтед». Эта победа стала самой крупной в истории клуба из Глазго в выездных матчах.

Ну а в абсолютном рекорде лидирует домашняя победа со счетом 11:0, одержанная над «Данди» (просто «Данди», без «Юнайтед»), «совсем недавно» - 26 октября 1895 года. Напомним, что «Селтик» является единственным шотландским клубом, побеждавшим в Кубке чемпионов либо Лиге чемпионов - это произошло в далеком 1967 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Селтик
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окончен Данди Юнайтед 0:9 Селтик 18.00 7.40 1.16
Идет 74 минута Хартс 2:2 Сент-Джонстон
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Сегодня, 28 Августа
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