Вслед за «Ливерпулем» победу со счётом 9:0 одержал и «Селтик» - это новый рекорд клуба

«Дурной пример заразителен» - вслед за «Ливерпулем» выиграть со счетом 9:0 решили и в шотландском «Селтике». Сказано - сделано, и уже сегодня команда обыграла именно с таким счетом «Данди Юнайтед». Эта победа стала самой крупной в истории клуба из Глазго в выездных матчах.

Ну а в абсолютном рекорде лидирует домашняя победа со счетом 11:0, одержанная над «Данди» (просто «Данди», без «Юнайтед»), «совсем недавно» - 26 октября 1895 года. Напомним, что «Селтик» является единственным шотландским клубом, побеждавшим в Кубке чемпионов либо Лиге чемпионов - это произошло в далеком 1967 году.