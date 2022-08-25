Впервые за 15 лет сразу два шотландских клуба сыграют в групповой стадии Лиги чемпионов

«Рейнджерс» добыл путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, одолев ПСВ в последнем квалификационном раунде.

Коллектив из Глазго одержал минимальную победу в Эйндховене после ничьей 2:2 в родных стенах. Таким образом, впервые с 2007 года в групповом этапе сыграют сразу два представителя Шотландии – «Селтик» и «Рейнджерс». Оба коллектива из Глазго попали в четвёртую корзину.

«Селтик» напрямую отобрался в основную сетку самого престижного еврокубка благодаря триумфу в прошедшем розыгрыше чемпионата Шотландии. «Рейнджерс», занявший второе место, начал свой путь с третьего раунда квалификации.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 августа.