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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Впервые за 15 лет сразу два шотландских клуба сыграют в групповой стадии Лиги чемпионов

 
25 Августа 2022 • 00:23 Комментировать
ПСВ
0:1
Рейнджерс
окончен

«Рейнджерс» добыл путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, одолев ПСВ в последнем квалификационном раунде.

Коллектив из Глазго одержал минимальную победу в Эйндховене после ничьей 2:2 в родных стенах. Таким образом, впервые с 2007 года в групповом этапе сыграют сразу два представителя Шотландии – «Селтик» и «Рейнджерс». Оба коллектива из Глазго попали в четвёртую корзину.

«Селтик» напрямую отобрался в основную сетку самого престижного еврокубка благодаря триумфу в прошедшем розыгрыше чемпионата Шотландии. «Рейнджерс», занявший второе место, начал свой путь с третьего раунда квалификации.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Селтик Лига Чемпионов
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