Садик: «Джеррард ничем не помог мне»

Нигерийский нападающий Умар Садик выступает в Испании, где вполне доволен своим статусом. Между тем Еще недавно не все было столь радужно для него. В 2018-м году, вспоминает Садик, он пережил шесть месяцев кошмара в составе «Глазго Рейнджерс», которым руководил Стивен Джеррард.

- Сперва мне сказали, что я не могу переодеваться в общей раздевалке. Потом мне запретили парковаться на территории спортивного центра. Это превратилось в какой-то ад. И никто не хотел ничего объяснять. Я чувствовал себя униженным. Джеррард ничего не хотел объяснять. Я не ожидал от него такого поведения, - цитирует игрока Sunday Post.