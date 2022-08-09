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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Садик: «Джеррард ничем не помог мне»

09 Августа 2022 • 15:38 Комментировать
Рейнджерс
...
Сент-Джонстон
13.08 17:00

Нигерийский нападающий Умар Садик выступает в Испании, где вполне доволен своим статусом. Между тем Еще недавно не все было столь радужно для него. В 2018-м году, вспоминает Садик, он пережил шесть месяцев кошмара в составе «Глазго Рейнджерс», которым руководил Стивен Джеррард.

- Сперва мне сказали, что я не могу переодеваться в общей раздевалке. Потом мне запретили парковаться на территории спортивного центра. Это превратилось в какой-то ад. И никто не хотел ничего объяснять. Я чувствовал себя униженным. Джеррард ничего не хотел объяснять. Я не ожидал от него такого поведения, - цитирует игрока Sunday Post.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Глазго Рейнджерс Умар Садик
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