Экс-игрок «Спартака» Макгиди выбыл на два месяца

Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди, ныне выступающий в шотландском чемпионате за «Хиберниан», получил повреждение. У него случился рецидив травмы медиальной связки. Об этом рапортует Sky Sports.

Как отмечает источник, на полное восстановление 36-летнему ирландскому футболисту понадобится около двух месяцев.

Напомним, что Эйден выступал в чемпионате России с августа 2010 по январь 2014 года. Вместе со «Спартаком» полузащитник становился серебряным призером Премьер-лиги в сезоне-2011/2012.

В чемпионате России ирландец провел 72 поединка, в которых отметился 11 забитыми мячами.