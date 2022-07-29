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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Экс-игрок «Спартака» Макгиди выбыл на два месяца

29 Июля 2022 • 07:39 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди, ныне выступающий в шотландском чемпионате за «Хиберниан», получил повреждение. У него случился рецидив травмы медиальной связки. Об этом рапортует Sky Sports.

Как отмечает источник, на полное восстановление 36-летнему ирландскому футболисту понадобится около двух месяцев.

Напомним, что Эйден выступал в чемпионате России с августа 2010 по январь 2014 года. Вместе со «Спартаком» полузащитник становился серебряным призером Премьер-лиги в сезоне-2011/2012.

В чемпионате России ирландец провел 72 поединка, в которых отметился 11 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эйден Макгиди
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