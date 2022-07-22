Тавернье согласовал новый контракт с «Глазго Рейнджерс»

Капитан и защитник «Глазго Рейнджерс» Джеймс Тавернье согласовал с шотландским клубом новый контракт. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин подпишет с «плюшевыми мишками» контракт сроком на 4 года.

Ранее Тавернье провёл один из лучших сезонов в карьере, став ключевым игроком своей команды во всех турнирах. В Лиге Европы защитник забил 7 голов и отдал два ассиста, а в чемпионате Шотландии сумел отличиться 9 мячами и 11 результативными передачами.

К Тавернье проявляли интерес другие клубы, но футболист решил остаться в « Глазго Рейнджерс». Игрок ранее также выступал за «Ньюкасл».