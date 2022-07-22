Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Тавернье согласовал новый контракт с «Глазго Рейнджерс»

22 Июля 2022 • 15:05 Комментировать

Капитан и защитник «Глазго Рейнджерс» Джеймс Тавернье согласовал с шотландским клубом новый контракт. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин подпишет с «плюшевыми мишками» контракт сроком на 4 года.

Ранее Тавернье провёл один из лучших сезонов в карьере, став ключевым игроком своей команды во всех турнирах. В Лиге Европы защитник забил 7 голов и отдал два ассиста, а в чемпионате Шотландии сумел отличиться 9 мячами и 11 результативными передачами.

К Тавернье проявляли интерес другие клубы, но футболист решил остаться в « Глазго Рейнджерс». Игрок ранее также выступал за «Ньюкасл».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джеймс Тавернье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
15:05 · Шотландия
Тавернье согласовал новый контракт с «Глазго Рейнджерс»
20 Июля
15:39 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» объявил о подписании Бэсси официально
11:20 · Голландия. Эредивизие
Бэсси подписал контракт с «Аяксом» слухи
19 Июля
21:53 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» перебрался в «Рейнджерс» официально
18 Июля
07:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продаёт одного из футболистов
17 Июля
13:48 · Франция. Лига 1
«Селтик» интересуется полузащитником «ПСЖ»
07:02 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» выбрал «Рейнджерс»
16 Июля
23:26 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» согласовал одно из самых дорогих трансферных приобретений в своей истории
15 Июля
22:18 · Германия. Бундеслига
«Рейнджерс» арендовал футболиста «Баварии» официально
01:18 · Испания. Ла Лига
Юранович подтвердил интерес «Атлетико»
13 Июля
13:53 · Франция. Лига 1
«Селтик» близок к трансферу игрока «ПСЖ»
09 Июля
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» приобрёл лидера «Рейнджерс» официально
10:04 · Англия. Премьер-лига
Арибо подписал контракт с английским клубом
07 Июля
14:23 · Россия. Премьер-лига
Ларссон может перейти в «Селтик»
14:15 · Англия. Премьер-лига
Финалист Лиги Европы перейдёт в «Саутгемптон» за 15 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем